На Вологодчине стартовало голосование по поправкам в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С 25 июня в Вологодской области началась процедура голосования по внесению изменений в основной закон государства. Оставить свой голос можно будет до 1 июля включительно по месту своей регистрации на избирательном участке с 8 утра до 8 вечера или даже на придомовой территории.

Для вологжан, которые по состоянию здоровья не смогут дойти до избирательных участков, предусмотрен формат бесконтактного голосования на дому. О своем желании надо сообщить по телефону в избирательную комиссию или передать сообщение через волонтеров или родственников.

По данным пресс-службы правительства области, голосование соответствует всем санэпид нормам. При входе измеряется температура избирателя. Если она выше 37 или есть симптомы ОРВИ, гражданину предложат проголосовать в отдельной комнате и вызовут скорую. Избирателю положен индивидуальный пакет с бюллетенем, одноразовыми маской, перчатками и ручкой.

ИСТОЧНИК KP.RU