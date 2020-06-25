2020-06-25T16:29:03+03:00
Происшествия

В Вологде ДТП на Конева попало на камеры видеонаблюдения

Столкнулась легковушка ВАЗ и грузовик
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице на Конева столкнулись ВАЗ и грузовик. ДТП произошло в 5 утра 25 июня. Водитель выезжал на главную дорогу от дома №14а прямо за другой машиной и не заметил приближающийся грузовик, вероятно из-за газели на парковке. В итоге, большегруз снес легковушку.

По данным ГИБДД, в сводках авария проходит как ДТП с материальным ущербом, то есть пострадавших в результате инцидента нет. Что удивительно, учитывая насколько серьезно пострадал отечественный автомобиль.

В Вологде грузовик снес ВАЗ.Вероятно, водитель легковушки не заметил другой машины. Видео с камер база.нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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