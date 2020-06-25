В Череповце осудят мужчину, воровавшего у ветеранов и инвалидов

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:36:41+03:00

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В Череповце будут судить 25-летнего уроженца Тюменской области. После переезда, по его словам, он не мог найти работу, поэтому решил воровать у пенсионеров. Пожилым он представлялся пожарным инспектором и просил документы. Пока жертвы искали бумаги, он их обворовывал.

Таким образом он еще в 2018 году обманул 92-летнюю пенсионерку - утащил сумку с футляром для очков и кошельком, где лежали 3 500 рублей. За последние 2 года он сумел обворовать 13 пенсионеров. Среди них были инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. "Заработать" таким образом он смог 56 тысяч рублей. Потерпевшим деньги возвращены. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU