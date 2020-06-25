Детей из Череповца, которые испугали вологжан муляжом котенка, оштрафуют
В Череповце двое детей засняли на видео, как они сбрасывают в чулках с 9 этажа котенка. Оказалось, что это все-таки муляж. Но общественность видео всколыхнуло, зоозащитники написали заявление в полицию. Правоохранители составили на родителей подростков составлен протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Их оштрафуют. 15-летняя девочка уже стояла на учете, на юношу собираются документы. Уголовного дела не будет, так как нет состава преступления.
Видео мальчик с девочкой выложили от своего имени 21 июня в соцсети "ВКонтакте", чем сильно разозлили вологжан. На заднем плане они задорно смеялись под крики животного. Однако судя по фото, школьники все-таки как минимум вывешивали котенка в колготках из окна.
Дети из Череповца выложили видео сброса котенка с многоэтажки.По их словам это розыгрыш, а в колготках была игрушка, пока котенок плакал на заднем плане
ИСТОЧНИК KP.RU