2020-06-25T14:27:39+03:00
Происшествия

В Череповце пропал 83-летний изобретатель

Вероятно, мог пойти получать соцпакет. Могла подвести память
Евдокия САХАРОВА
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Виталий Додонов. Фото с сайта cherinfoВиталий Додонов. Фото с сайта cherinfo
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В городе металлургов исчез заслуженный изобретатель России, ветеран "Северстали", бывший депутат горсовета, участник боевых действий, кавалер орденов Трудовой Славы. В последний раз на связь Виталий Александрович Додонов выходил 22 июня 2020 года.

Пенсионер живет на улице Командарма Белова. Сын пропавшего рассказал, что отца могла подвести память, т.к он все-таки человек в возрасте.

23 июня в полиции приняли заявление о пропаже, поиски начались.

UPD: Мужчину нашли. Он лег на осмотр, не предупредив родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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