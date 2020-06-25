В Череповце пропал 83-летний изобретатель
Вероятно, мог пойти получать соцпакет. Могла подвести память
Виталий Додонов. Фото с сайта cherinfo
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В городе металлургов исчез заслуженный изобретатель России, ветеран "Северстали", бывший депутат горсовета, участник боевых действий, кавалер орденов Трудовой Славы. В последний раз на связь Виталий Александрович Додонов выходил 22 июня 2020 года.
Пенсионер живет на улице Командарма Белова. Сын пропавшего рассказал, что отца могла подвести память, т.к он все-таки человек в возрасте.
23 июня в полиции приняли заявление о пропаже, поиски начались.
UPD: Мужчину нашли. Он лег на осмотр, не предупредив родных.
ИСТОЧНИК KP.RU