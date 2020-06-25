81-летняя вологжанка зарезала пьяного сына защищаясь

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:35:17+03:00

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60-летний сын выпил и напал на свою 81-летнюю мать. Та ответила ему ножом. Мужчина погиб.

Трагедия произошла в селе Горка. Женщина сама обратилась в полицию. Она рассказала, что сын, любитель выпить, набросился на нее, повалил и начал избивать. В какой-то момент пенсионерка выкрутилась и схватила нож, нанесла несколько ударов. Мужчина затих.

Арестовывать пожилую вологжанку не стали, она под подпиской о невыезде. Однако суд состоится, пока ведется расследование.

Односельчане рассказали, что погибший был домашним тираном, от которого матери приходилось сбегать. Она же характеризовалась исключительно положительным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU