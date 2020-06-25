81-летняя вологжанка зарезала пьяного сына защищаясь
60-летний сын выпил и напал на свою 81-летнюю мать. Та ответила ему ножом. Мужчина погиб.
Трагедия произошла в селе Горка. Женщина сама обратилась в полицию. Она рассказала, что сын, любитель выпить, набросился на нее, повалил и начал избивать. В какой-то момент пенсионерка выкрутилась и схватила нож, нанесла несколько ударов. Мужчина затих.
Арестовывать пожилую вологжанку не стали, она под подпиской о невыезде. Однако суд состоится, пока ведется расследование.
Односельчане рассказали, что погибший был домашним тираном, от которого матери приходилось сбегать. Она же характеризовалась исключительно положительным образом.
ИСТОЧНИК KP.RU