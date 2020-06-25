В Вологде СИЗО №2 на карантине
Вероятно, у кого-то обнаружили коронавирус
Фото ФСИН
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На данный момент территорию изолятора не могу покидать даже сотрудники, посещение невозможно. Учреждение находится на «казарменном положении». Пока силовые структуры не комментируют ситуацию. Внятного объяснения не добились даже юристы. Пресс-служба ведомства молчит.
Департамент здравоохранения узнал о проблеме только от журналистов. Представители Роспотребнадзора, по данным Ранпресс, косвенно подтвердили случай заражения. С оговоркой, что только собственная санитарная система силовой структуры может делать подобные заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU