В Вологде СИЗО №2 на карантине

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:48:23+03:00

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На данный момент территорию изолятора не могу покидать даже сотрудники, посещение невозможно. Учреждение находится на «казарменном положении». Пока силовые структуры не комментируют ситуацию. Внятного объяснения не добились даже юристы. Пресс-служба ведомства молчит.

Департамент здравоохранения узнал о проблеме только от журналистов. Представители Роспотребнадзора, по данным Ранпресс, косвенно подтвердили случай заражения. С оговоркой, что только собственная санитарная система силовой структуры может делать подобные заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU