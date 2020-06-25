В Вытегре у новой набережной построят деревянный мост

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:45:18+03:00

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Губернатор рассказал о будущем набережной Вытегры, которую отремонтировали после получения федерального гранта в конце прошлого года. Сейчас там есть входная группа, смотровая площадка, пешеходная зона, светомузыкальный фонтан и деревянная ротонда. Архитектура большей частью деревянная с множеством дизайнерских элементов. Проект дополнят в рамках туристско-рекреационного кластера «Русские берега» - из федерального бюджета на эти цели выделено 185 млн рублей.

Через реку построят пешеходный мост - подрядчик уже приступил к работам. Мост важен жителям, т.к. на правой стороне расположился новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Мариинский» с бассейном, детский сад и поликлиника, планируется школа и детсад.

Мост будет выполнен из современных высокопрочных материалов, но отделан деревом, чтобы вписываться в концепцию исторической набережной. Закончат проект в 2021 году. Дальше планируется обустроить велодорожки, спуски к воде, построить детский городок.

ИСТОЧНИК KP.RU