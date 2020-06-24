2020-06-24T13:47:33+03:00
Происшествия

В центре Вологды произошла жуткая авария

ЧП случилось на перекрестке Мальцева - Октябрьская
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Скриншот видео baza.netСкриншот видео baza.net
Изменить размер текста:

В центре Вологды 23 июня в 8 вечера столкнулись две иномарки. Киа Спортейдж поворачивал налево с улицы Октябрьской на Мальцева к кремлю. По Октябрьской ехала серая иномарка - она на полной скорости въехала практически в лоб кроссоверу.

После столкновения две женщины в шоковом состоянии выбежали из Кии. Вторая машина задымилась, чтобы вызволить людей, собрались очевидцы. Водителя вытащили через багажник, т.к двери заклинило.

В центре Вологды произошла страшная авария.На перекрестке Мальцева - Октябрьская столкнулись две иномарки. Очевидцам пришлось вытаскивать потерпевших из авто, которое дымилось. Видео с камер Baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Вологды произошла жуткая авария
31-летний сожитель избивал 9-летнего мальчика и показывал ему порно
В Вологде 19-летний пьяный водитель Мерседеса снес забор "Витязя"
К февралю в Вологде капитально отремонтируют мост на Панкратова
На Вологодчине в реке обнаружили тело 65-летней женщины
В Череповце пьяный угонщик заснул в пробке
У 41-летнего череповчанина хранилось 1,5 кг марихуаны
Семеро вологжан заразились клещевым энцефалитом, шесть — боррелиозом
Еще один ребенок выпал из окна в Череповце
Вологда лидирует по количеству зараженных
Вологодчина снимает ряд ограничений по коронавирусу
Директор Деда Мороза заболел коронавирусом
Череповец реанимирует трамвайную сеть
Под Череповцом из колодца торчали ноги трупа
В Вологде отремонтируют две улицы за 64 млн рублей
Китайский город-побратим Вологды выслал 8 тысяч масок
Череповецкие самолеты получили имена Героев Советского Союза
Жители села под Череповцом терпят горящую рядом свалку
В Вологде перепродают объект культуры федерального значения
Больше тысячи вологжан выздоровело от коронавируса
В Череповце дети сняли видео, как они выбрасывают котенка из окна
В Лукьяново 7-месячная девочка погибла от солнечных ожогов
Неизвестные подожгли Белозерский рыбо-консервный комплекс