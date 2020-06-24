В центре Вологды произошла жуткая авария

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:47:33+03:00

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В центре Вологды 23 июня в 8 вечера столкнулись две иномарки. Киа Спортейдж поворачивал налево с улицы Октябрьской на Мальцева к кремлю. По Октябрьской ехала серая иномарка - она на полной скорости въехала практически в лоб кроссоверу.

После столкновения две женщины в шоковом состоянии выбежали из Кии. Вторая машина задымилась, чтобы вызволить людей, собрались очевидцы. Водителя вытащили через багажник, т.к двери заклинило.

В центре Вологды произошла страшная авария.На перекрестке Мальцева - Октябрьская столкнулись две иномарки. Очевидцам пришлось вытаскивать потерпевших из авто, которое дымилось. Видео с камер Baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU