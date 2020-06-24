31-летний сожитель избивал 9-летнего мальчика и показывал ему порно

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:21:25+03:00

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Вологодские следователи завершили расследование уголовного в отношении 31-летнего мужчины, который обвиняется в истязании и действиях сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика. Вологжанин сожительствовал с женщиной с тремя несовершеннолетними, их изъяли из семьи.

Побои заметили в школе. Детьми заинтересовались органы опеки и попечительства Вологодского района. Оказалось, что мужчина избивал мальчика кожаным ремнем по малозначительным поводам. Кроме того, обвиняемый показывал ребенку порнографию.

Мать ребенка хоть и была против такого насилия, однако в социальные органы или полицию не обращалась. Сейчас инициирован вопрос об ограничении женщины в родительских правах.

Дело мужчины теперь рассмотрит суд, за истязания ему грозит от трех до семи лет, а за показ порнографии несовершеннолетнему — от двенадцати до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU