В Вологде 19-летний пьяный водитель Мерседеса снес забор "Витязя"
Молодой человек выехал на тротуар
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде пьяный водитель снес каменный забор физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь», что находится на улице Гагарина 44А. ЧП произошло накануне 23 июня в 23:30. За рулем Мерседеса Е 240 был нетрезвый 19-летний молодой человек. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что иномарку вынесло на тротуар, где она протаранила кирпичный забор с металлической решеткой. К счастью, там не было пешеходов.
Водитель получил травмы, как и его 20-летняя пассажирка.
ИСТОЧНИК KP.RU