В Вологде 19-летний пьяный водитель Мерседеса снес забор "Витязя"

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:01:45+03:00

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В Вологде пьяный водитель снес каменный забор физкультурно-оздоровительного комплекса «Витязь», что находится на улице Гагарина 44А. ЧП произошло накануне 23 июня в 23:30. За рулем Мерседеса Е 240 был нетрезвый 19-летний молодой человек. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что иномарку вынесло на тротуар, где она протаранила кирпичный забор с металлической решеткой. К счастью, там не было пешеходов.

Водитель получил травмы, как и его 20-летняя пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU