К февралю в Вологде капитально отремонтируют мост на Панкратова

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:52:59+03:00

Мост 1967 года постройки серьезно износился и еще не ремонтировался полностью

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В областной столице отремонтируют мост на Панкратова, который соединяет мкр Ковырино со школами и поликлиникой в мкр ПЗ-23, им пользуются для въезда в город. Окончание работ намечено на февраль. Из городского бюджета только на подготовку документации выделено 2,7 млн рублей.

Ярославская фирма «Проектные технологии» выиграла контракт на проведение изыскательных и проектных работ. Уже проведена топографическая съемка, берутся пробы грунта. Планируется усилить нижние части конструкции мостового перехода и заменить мостовые балки. Ширина моста останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU