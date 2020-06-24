К февралю в Вологде капитально отремонтируют мост на Панкратова
В областной столице отремонтируют мост на Панкратова, который соединяет мкр Ковырино со школами и поликлиникой в мкр ПЗ-23, им пользуются для въезда в город. Окончание работ намечено на февраль. Из городского бюджета только на подготовку документации выделено 2,7 млн рублей.
Ярославская фирма «Проектные технологии» выиграла контракт на проведение изыскательных и проектных работ. Уже проведена топографическая съемка, берутся пробы грунта. Планируется усилить нижние части конструкции мостового перехода и заменить мостовые балки. Ширина моста останется прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU