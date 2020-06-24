На Вологодчине в реке обнаружили тело 65-летней женщины

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:39:09+03:00

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В Череповецком районе в реке Андоге 23 июня нашли тело 65-летней женщины. Ее обнаружили и извлекли из воды сотрудники Спасательной службы Череповца. Сейчас тело передано полицейским для расследования, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области.

В минувшую пятницу в Вологде в Парке Мира за буйками дети нашли труп мужчины. Взрослые вызвали полицию. Хотя пляж и подготовлен к отдыху, купаться там Роспотребнадзор не рекомендовал из-за качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU