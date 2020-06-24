2020-06-24T11:26:50+03:00
Происшествия

В Череповце пьяный угонщик заснул в пробке

Его обнаружили спящим на заднем сидении
Евдокия САХАРОВА
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Мужчина решил взять автомобиль коллеги после пьянки. В Череповце угонщика обнаружили спящим на заднем сидении.

В полицию обратился 38-летний череповчанин - угнали машину. Прошлым вечером он выпивал на работе, поэтому домой решил поехать на такси. Тогда собутыльник-коллега решил поехать на его авто - ключи взял в шкафчике. Однако, попал в пробку. Это так вымотало нетрезвого угонщика, что он свернул на обочину поспать.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку, которую направили нарядам полиции. Уже сотрудники ДПС обнаружили сильно пьяного угонщика на трассе. Ему грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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