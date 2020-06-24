У 41-летнего череповчанина хранилось 1,5 кг марихуаны

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:09:17+03:00

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В городе металлургов полицейские по наводке задержали местного жителя с 25 пакетами с марихуаной массой 186,56 грамма. 37-летний мужчина рассказал, что купил вещество для собственного употребления. Кроме того, он показал, кто ему передал наркотик. У одного из торговых центров города был обнаружен ранее судимый 41-летний череповчанин.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что по месту жительства подозреваемого найдены банки, в которых находилось похожее вещество. Всего 1,5 кг марихуаны. Мужчине грозит до 20 лет колонии со штрафом до 1 млн.руб.

ИСТОЧНИК KP.RU