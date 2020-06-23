2020-06-23T21:45:24+03:00
Общество

Семеро вологжан заразились клещевым энцефалитом, шесть — боррелиозом

Их укусили клещи
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области с начала сезона уже 7 случаев инфицирования клещевым энцефалитом, два из них в Вологде. Кроме того, от укуса клеща заболели клещевым боррелиозом 6 человек, пятеро из которых из областной столицы. Все случаи произошли на прошлой неделе. Все пациенты - взрослые. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Всего в этом году уже 7300 случаев присасывания клещей. В Вологде пострадали 1100 человек, из них 370 - это дети. Администрация города организовала противоклещевую обработки в парках, скверах, детских садах.

Клещевой энцефалит - серьезное инфекционное заболевание, которое вызывает повреждение головного и спинного мозга. Симптомами могут быть лихорадка, головная боль, судороги, рвота, нарушение координации движений, боли по ходу нервов, вялые парезы и параличи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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