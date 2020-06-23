Еще один ребенок выпал из окна в Череповце
Полуторогодовалая малышка вывалилась из окна третьего этажа
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В городе металлургов уже третий ребенок выпал из окна за это лето. 22 июня девочка полутора лет пролетела с третьего этажа на крышу пристройки дома. ЧП произошло на улице Маяковского в 7 вечера. Сотрудники СКР занялись расследованием дела.
По версии правоохранителей, 28-летняя мать оставила на кухне дочь без присмотра. Малышка вскарабкалась на табурет и вышла в окно. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На мать завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит до года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU