Вологда лидирует по количеству зараженных

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:51:34+03:00

Однако сегодня областная столица празднует день без новых пациентов

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На Вологодчине по состоянию на 23 июня за сутки выявлен 21 заболевший коронавирусной инфекцией. Новых пациентов зафиксировали: 15 в Череповце, 2 в Шекснинском районе, 2 в Вологодском, по одному в Грязовецком и Чагодощенском районах. Один человек скончался (всего 17) - это 87-летняя жительница Устюженского района. 141 пациент находится на госпитализации. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 1466 человека на территории Вологодской области.

Ситуация по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Вологда - 538, Череповец - 313 (+15), Шекснинский район - 130 (+2), Вологодский район - 84 (+2), Кадуйский район - 63, Бабаевский район - 56, Грязовецкий район - 56 (+1), Великоустюгский район - 34, Устюженский район - 29, Кирилловский район - 23, Вытегорский район - 22, Череповецкий район - 20, Сокольский район - 17, Чагодощенский район - 13 (+1), Тотемский район - 10, Харовский район - 10, Белозерский район - 9, Кич-Городецкий район - 8, Нюксенский район - 8, Тарногский район - 7, Усть-Кубинский район - 6, Вожегодский район - 4, Бабушкинский район - 3, Никольский район - 2, Междуреченский район - 1.

Вологда лидирует с серьезным отрывом по числу заболевших коронавирусом. Напомним, с 24 июня будут ослаблены карантинные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU