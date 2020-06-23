Вологодчина снимает ряд ограничений по коронавирусу

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:16:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области решили снять еще несколько ограничений до перехода к 3 этапу. Власти после консультации со специалистами Роспотребнадзора разрешили вологжанам с 24 июня посещать летние веранды кафе и ресторанов, заниматься профессиональным спортом в группах не более 20 человек на открытом воздухе, граждане 65+ могут выходить на прогулки в парки и скверы.

О приятной новости сообщил губернатор Вологодчины в соцсетях. Он напомнил, что эпидобстановка зависит от соблюдения мер безопасности. Если удастся снизить заболеваемость, мы сможем перейти к 3 этапу.

ИСТОЧНИК KP.RU