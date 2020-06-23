Директор Деда Мороза заболел коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:55:08+03:00

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Агенство Ранпресс сообщило, что коронавирусной инфекцией заболел директор АО «Дед Мороз». Олег Васильев работает из дома. На вопросы журналистов он ответил, что подробности своей частной жизни не комментирует.

Кроме того, приболел и депутат Госдумы вологжанин Сергей Каргинов. Его избрали в 2011 году от ЛДПР, в 2016 он переизбрался. Сергей госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с COVID-19. Корреспонденту Ранпресс чиновник ответил, что все в порядке, идет на поправку. Кроме того, попросил земляков выполнять предписания санитарных врачей и носить маски, т.к. коронавирус – серьезная и опасная болезнь. Вероятно, депутат прочувствовал ее тяжесть на себе.

ИСТОЧНИК KP.RU