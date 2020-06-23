Череповец реанимирует трамвайную сеть

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:18:41+03:00

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Череповецкие власти направили в Правительство страны заявку на участие в федеральной программе «Чистый город». Ключевое направление проекта - реанимирование общественного транспорта. Планируется закупить три десятка низкопольных трамваев, заменить десятки километров путей и проводов. Чиновники надеются реконструировать 4 тяговые подстанции.

О таких интересных возможностях для города металлургов сообщил мэр Вадим Германов. На проект понадобиться 4,5 миллиарда рублей из федеральной казны. По словам мэра, если все получится, то трамвайная сеть будет как в Европе. Напомним, что субсидии на развитие общественного транспорта город в этом году не получил из-за решения депутата Госдумы боксера Николая Валуева. Он возглавляет Комитет по экологии и защите окружающей среды. По его мнению город не выполнил условия межбюджетных трансфертов и не в полной мере принял участие в грантовом президентском проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU