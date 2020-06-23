В Вологде отремонтируют две улицы за 64 млн рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:53:55+03:00

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В областной столице в этом году планируют отремонтировать две улицы. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Архангельская на участке от ул. Маршала Конева до границы города Вологды и улица Панкратова на отрезке от ул. Щетинина до ул. Гагарина будут обновлены по прикидкам чиновников за 64 млн рублей. Сметы на экспертизе, а в июле уже начнутся конкурсы.

По данным администрации Вологды, изначально в рамках федерального проекта планировали отремонтировать десять улиц, но из-за экономии в рамках конкурсных процедур удалось включить в список еще две дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU