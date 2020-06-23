Китайский город-побратим Вологды выслал 8 тысяч масок

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:26:26+03:00

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Мэр Вологды рассказал во время онлайн-эфира, что китайский город-побратим Интань выслал областной столице 8 тысяч масок. Посылка уже пришла: часть передали в центр "Забота" для активистов, остальное пойдет волонтерам, которым приходится общаться с изолированными вологжанами.

На данный момент в области каждый день выявляют примерно по два десятка зараженных ежедневно. Несмотря на это, в регионе идет вторая волна отмены ограничений. Открыты музеи, библиотеки, магазины. Действует масочный режим, работают медицинские КПП, открыты два моногоспиталя для коронавирусных больных - в Череповце и в Вологде. Вологжан просят соблюдать социальную дистанцию, избегать общественных мест, почаще мыть руки и не трогать лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU