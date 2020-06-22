Череповецкие самолеты получили имена Героев Советского Союза

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:03:36+03:00

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В городе металлургов на авиапредприятии «Северсталь» самолетам присвоили имена Героев Советского Союза. Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников заявил об этом в соцсетях.

В небо выпустят «Алексея Годовикова», «Василия Котюнина», «Михаила Жукова», «Евгения Преображенского». Кроме того, глава региона отметил, что 22 июня – это день рождения генерал-полковника авиации Евгения Преображенского. Он родился в Кирилловском районе, лично командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина летом 1941 года самолётами 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота ВМФ СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU