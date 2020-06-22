2020-06-22T14:29:45+03:00
Общество

Жители села под Череповцом терпят горящую рядом свалку

Возгорание произошло этой весной
Евдокия САХАРОВА
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35media.ru35media.ru
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Жители села Климовское Череповецкого района страдают от мусорного полигона, расположенного буквально в ста метрах от их домов. Об этом пишет 35медиа. Владельцы свалки серьезно нарушили правила эксплуатации объекта и теперь устраняют последствия.

На неэкологичный объект жалуются не впервые. Его уже порядка семи лет содержит фирма «Аквалайн». 9 месяцев назад журналисты вместе с природоохранной прокуратурой приходили на место с проверкой, но ситуация до сих пор не изменилась. Чайки растаскивают неутрамбованный мусор по селу. Нет и разделения полигона на рабочие карты, что позволило бы проводить отгрузку и утрамбовку мусора отдельно. Весной свалка и вовсе горела.

«Аквалайн» приняла решение прекратить эксплуатацию полигона и отдать его в собственность муниципалитета. Но фирме в течение месяца придется привести свалку в порядок. Директора уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, сейчас рассматривается еще один иск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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