2020-06-22T13:46:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше тысячи вологжан выздоровело от коронавируса

Погибло 16 человек
Евдокия САХАРОВА
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По состоянию на 22 июня в Вологодской области выздоровело за сутки 23 человека. Теперь 1020 вологжан уже успешно переболели коронавирусом. Зарегистрировано 17 новых случаев заболевания: Вологда +3, Череповец +3, Шекснинский район +4, Кирилловский район +2, Харовский район +2, Тотемский район +1, Сокольский район +1, Грязовецкий район +1. Всего 1445 заболевших вологжан с начала пандемии.

Обследовано на данный момент 215 682 человека. В моногоспиталях находятся 142 пациента с Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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