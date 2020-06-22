В Вологде перепродают объект культуры федерального значения

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:54:51+03:00

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Единственную сохранившуюся с дореволюционных времен каланчу в Вологде, что на пересечении улиц Чернышевского и Горького, снова продают. Объект выставлен на продажу частным собственником. Цена вопроса - 11 500 000 . Напомним, осенью 2017 года администрация города продала здание вместе с участком за три с небольшим миллиона. . Уникальный памятник с земельным участком на центральной улице продавался по конкурсу, начальная цена была - 3.078.490 рублей. В итоге поступило всего две заявки, и, перебив начальную цену на 60 рублей, победу одержала вологодская бизнес-леди. Радость обладания омрачали многочисленные требования по охране и ремонтно-реставрационные работы.

Сейчас объявление появилось на одном из сайтов: "Здание на первой линии улицы Чернышевского, собственный участок. Земля и здание в собственности. Все сети на участке и в здании. Газ заведен на участок".

Напомним, каланча - одна из достопримечательностей Заречья, является объектом культурного наследия федерального значения. Она построена в 1853 году. Всего в Вологде в середине XIX века было три пожарных каланчи. Традиционно в здании совмещались полицейский участок и пожарная застава, здесь же было тюремное отделение. Как утверждают историки, здесь осенью 1914 года находилась под стражей сестра Ленина – Мария Ульянова. В советское время здесь располагалась пожарная часть - Пожарное депо 3-я ППЧ . Где-то в 1980-х она отсюда выехала и каланча долгое время стояла бесхозной, отчего сильно обветшала. Где-то в середине 2000-х ее отретсаврировали, восстановили, но запустить в рабочем режиме здание так и не удалось. В августе 2015 года пережила пожар. Новый собственник устранил последствия пожара, выставил на каланче "дежурного пожарного". На этом история остановилась.

ИСТОЧНИК KP.RU