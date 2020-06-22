2020-06-22T11:52:08+03:00
Происшествия

В Череповце дети сняли видео, как они выбрасывают котенка из окна

На них накинулись зоозащитники
Евдокия САХАРОВА
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Котенок с видеоКотенок с видеоФото: Instagram.com
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В социальных сетях распространилось видео, снятое несовершеннолетними Череповчанами. Они выкидывают засунутого в колготки котенка из окна многоэтажки. Один из детей выложил ролик на своей странице ВКонтакте.

Зоозащитники дали делу огласку, даже опубликовали имена ребят, грозили 245 статьей УК РФ «Жестокое обращение с животными». Выяснили, в каком доме происходит издевательство над животными - 100Б по улице Архангельской в Череповце. Ночной пост набрал к утру почти 700 комментариев, в основном негативных.

Второй отдел полиции Череповца зафиксировал информацию о живодерах.

Позже подросток начал оправдываться в соцсетях. Он заявил, что видео сняли, чтобы привлечь внимание девочки, которая их обижала. В колготках был не котенок, а игрушка в шерстяной ткани. Котенок мяукал на заднем плане.

Дети из Череповца выложили видео сброса котенка с многоэтажки.По их словам это розыгрыш, а в колготках была игрушка, пока котенок плакал на заднем плане

ИСТОЧНИК KP.RU

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