В Череповце дети сняли видео, как они выбрасывают котенка из окна
В социальных сетях распространилось видео, снятое несовершеннолетними Череповчанами. Они выкидывают засунутого в колготки котенка из окна многоэтажки. Один из детей выложил ролик на своей странице ВКонтакте.
Зоозащитники дали делу огласку, даже опубликовали имена ребят, грозили 245 статьей УК РФ «Жестокое обращение с животными». Выяснили, в каком доме происходит издевательство над животными - 100Б по улице Архангельской в Череповце. Ночной пост набрал к утру почти 700 комментариев, в основном негативных.
Второй отдел полиции Череповца зафиксировал информацию о живодерах.
Позже подросток начал оправдываться в соцсетях. Он заявил, что видео сняли, чтобы привлечь внимание девочки, которая их обижала. В колготках был не котенок, а игрушка в шерстяной ткани. Котенок мяукал на заднем плане.
Дети из Череповца выложили видео сброса котенка с многоэтажки.По их словам это розыгрыш, а в колготках была игрушка, пока котенок плакал на заднем плане
ИСТОЧНИК KP.RU