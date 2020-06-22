2020-06-22T12:16:51+03:00
Происшествия

В Лукьяново 7-месячная девочка погибла от солнечных ожогов

Вероятно, мать просто забыла про ребенка
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде год назад произошла трагедия. 7-месячная девочка скончалась от солнечных ожогов - по словам врачей, обожжено 15% тела. У нее были повреждена кожа головы, шеи и груди. В итоге малышка погибла. Мать девочки находилась с ней на даче в Лукьяново, на улице было жарко.

Ребенок попал в больницу только на следующий день. У нее развилась ожоговая болезнь, спустя 5 дней она скончалась. Расследование уголовного дела завершено, прокуратура передала обвинительное заключение в суд.

Девушке грозит наказание за причинение смерти по неосторожности - это максимум 2 года тюрьмы или даже исправительные работы, сообщает пресс-служба регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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