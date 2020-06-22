2020-06-22T10:46:17+03:00
Происшествия

Неизвестные подожгли Белозерский рыбо-консервный комплекс

Возгорание произошло в неиспользуемом здании в селе Маэкса
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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ЧП в неиспользуемом здании ООО «Белозерский рыбо-консервный комплекс» в селе Маэкса произошло 20 июня около 9 вечера. По мнению дознавателей, причина пожара - поджог. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пожар распространился на площадь в 200 квадратных метров. Уничтожена кровля, серьезно повреждена наружная и внутренняя отделка. На место ЧП выехали 6 пожарных и 2 автоцистерны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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