В Междуреченском районе пропал мужчина с протезом глаза
Он ушел из дома 6 июня и до сих пор местонахождение неизвестно
Виктор Николаевич Хабаров, 54 годаФото: ПСО "Ты не один"
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В Междуреченском районе Вологодской области пропал 54-летний мужчина. Виктор Хабаров вышел из дома в селе Шейбухта 6 июня и не вернулся. Его рост 1м 70см, худощав, волосы седые. Особая примета - протез правого глаза.
Пропавший был одет в темно-синюю спецовку, серую футболку, камуфляжные штаны и черные короткие сапоги. Всем, кто имеет сведения о местонахождении, просьба сообщит в полицию по телефону 102 или волонтерам ПСО "Ты не один" 8 (911) 505-68-98.
ИСТОЧНИК KP.RU