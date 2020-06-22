В Междуреченском районе пропал мужчина с протезом глаза

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:58:39+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

Виктор Николаевич Хабаров, 54 года Фото: ПСО "Ты не один"

Он ушел из дома 6 июня и до сих пор местонахождение неизвестно

Изменить размер текста: A A

В Междуреченском районе Вологодской области пропал 54-летний мужчина. Виктор Хабаров вышел из дома в селе Шейбухта 6 июня и не вернулся. Его рост 1м 70см, худощав, волосы седые. Особая примета - протез правого глаза.

Пропавший был одет в темно-синюю спецовку, серую футболку, камуфляжные штаны и черные короткие сапоги. Всем, кто имеет сведения о местонахождении, просьба сообщит в полицию по телефону 102 или волонтерам ПСО "Ты не один" 8 (911) 505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU