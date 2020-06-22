В Череповце загорелась серверная Сбербанка
Там повредился кабель электропроводки
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Ночью 22 июня произошло возгорание в серверной ПАО «Сбербанк». По тревожному звонку на бульвар Доменщиков, дом 29 выехали 14 пожарных и 5 единиц техники, об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.
Оказался поврежден кабель-канал электропроводки и шкаф электрооборудования (кондиционирования). Площадь пожара составила всего две десятых квадратного метра.
В результате сгорели два блока питания камер видеонаблюдения. Никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU