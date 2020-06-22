В Череповце загорелась серверная Сбербанка

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:39:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 22 июня произошло возгорание в серверной ПАО «Сбербанк». По тревожному звонку на бульвар Доменщиков, дом 29 выехали 14 пожарных и 5 единиц техники, об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Оказался поврежден кабель-канал электропроводки и шкаф электрооборудования (кондиционирования). Площадь пожара составила всего две десятых квадратного метра.

В результате сгорели два блока питания камер видеонаблюдения. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU