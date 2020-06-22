В Вытегре взорвался КамАЗ, горящее топливо попало на водителя
ЧП произошло на улице Кирпичной, пока мужчина грузил лес
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вытегре произошел взрыв КамАЗа. На улице Кирпичной около 9 вечера у автомашины из-под капота начал идти дым. Водитель в этот момент грузил лес. В какой-то момент раздался хлопок - на мужчину попала горящее топливо. Он получил ожоги 2-3 степени правого предплечья, правого бедра, правой голени и голеностопа, левого бедра. Машина загорелась, вероятно из-за разгерметизация топливной системы, сообщает пресс-служба МЧС.
Пострадавшего госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU