В Вытегре взорвался КамАЗ, горящее топливо попало на водителя

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:31:23+03:00

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В Вытегре произошел взрыв КамАЗа. На улице Кирпичной около 9 вечера у автомашины из-под капота начал идти дым. Водитель в этот момент грузил лес. В какой-то момент раздался хлопок - на мужчину попала горящее топливо. Он получил ожоги 2-3 степени правого предплечья, правого бедра, правой голени и голеностопа, левого бедра. Машина загорелась, вероятно из-за разгерметизация топливной системы, сообщает пресс-служба МЧС.

Пострадавшего госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU