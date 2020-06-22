2020-06-22T09:31:23+03:00
Происшествия

В Вытегре взорвался КамАЗ, горящее топливо попало на водителя

ЧП произошло на улице Кирпичной, пока мужчина грузил лес
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В Вытегре произошел взрыв КамАЗа. На улице Кирпичной около 9 вечера у автомашины из-под капота начал идти дым. Водитель в этот момент грузил лес. В какой-то момент раздался хлопок - на мужчину попала горящее топливо. Он получил ожоги 2-3 степени правого предплечья, правого бедра, правой голени и голеностопа, левого бедра. Машина загорелась, вероятно из-за разгерметизация топливной системы, сообщает пресс-служба МЧС.

Пострадавшего госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце дети сняли видео, как они выбрасывают котенка из окна
В Лукьяново 7-месячная девочка погибла от солнечных ожогов
Неизвестные подожгли Белозерский рыбо-консервный комплекс
В Междуреченском районе пропал мужчина с протезом глаза
В Череповце загорелась серверная Сбербанка
В Вытегре взорвался КамАЗ, горящее топливо попало на водителя
Череповчанам перепрошьют банковские карты
В Череповце иномарка влетела в трактор так, что у него оторвало колесо
700 читателей посетили библиотеки Вологды за сутки
Главу Сокольского района госпитализировали с коронавирусом
20 вологжан заболели коронавирусом за минувшие сутки
Вологжан поздравили с Днем медицинского работника
В Вологде на Ленинградской из окна выпал 1,5-годовалый малыш
Два столкнувшихся грузовика перекрыли трассу под Вологдой
В Вологде снесут металлические гаражи
В Парке Мира Вологды нашли труп
Детей на мопеде сбили в Соколе
27 вологжан заболели covid-19 за сутки
В Вологодскую область пришел смертоносный погодный фронт
На Рыбинском водохранилище рыбак запутался в сетях и погиб
Двух работников вологодских церквей обманули мошенники
В Череповце пьяный угонщик затеял погоню с ДПС
На предприятии в Вологде погиб управляющий станком