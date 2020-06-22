Череповчанам перепрошьют банковские карты

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:09:24+03:00

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Мэр Череповца Вадим Германов рассказал об изменениях в системе городского общественного транспорта. Льготные проездные станут электронными уже этой осенью - за ними теперь не придется заезжать на другой конец города.

Льготники будут пользоваться картой «Мир», на которую они получают социальные выплаты, в качестве проездного. Для этого необходимо после 1 июля обратится в МФЦ - там карту перепрограммируют и с помощью нее можно будет ездить в транспорте.

Чиновник рассказал, что планируется выдать электронные карты всем категориям граждан. Будет и динамическое изменение стоимости проезда - чем больше ездишь, тем дешевле поездка.

ИСТОЧНИК KP.RU