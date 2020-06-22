В Череповце иномарка влетела в трактор так, что у него оторвало колесо

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:57:57+03:00

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В городе металлургов произошло страшное ДТП. Фольксваген Пассат влетел на полном ходу в трактор, который очищал обочину. Водитель и пассажиры легковушки получили тяжелые травмы.

ЧП случилось утром, недалеко от автодрома. От удара у прицепа трактора оторвало колесо, а иномарку развернуло и салон так деформировался, что зажал водителя. Мужчину, женщину и девочку госпитализировали.

По словам очевидцев, автомобиль несся с высокой скоростью. Обстоятельства уточняются правоохранителями.

ИСТОЧНИК KP.RU