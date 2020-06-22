2020-06-22T08:33:54+03:00
Звезды

700 читателей посетили библиотеки Вологды за сутки

В первый день снятия ограничений возник ажиотаж
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде после второй волны снятия ограничительных мер открылись библиотеки. В 20 библиотек за первые сутки попали более 700 человек. Кроме того, читатели обрывали и телефон - более 1000 звонков. На электронную почту поступило 100 писем с вопросами. Жители города соскучились по посещению библиотек. Об этом рассказала начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

Помещения оснастили санитайзерами, а сотрудники работают в масках и перчатках. Перед посещением необходимо заранее записываться. Режим работы - только на выдачу и прием книг, причем за раз можно взять не более 5. После сдачи, литература будет лежать на карантине 5 дней. Читальные залы закрыты.

Открылись музеи и архивы города. В музеях необходимо соблюдать социальную дистанцию, а группы принимаются количеством не более 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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