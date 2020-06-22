Главу Сокольского района госпитализировали с коронавирусом

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:24:12+03:00

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21 июня Губернатор Вологодчины сообщил, что глава Сокольского района Юрий Васин госпитализирован в моногоспиталь Череповца с коронавирусом. Олег Кувшинников позвонил коллеге и справился о здоровье чиновника. — Отношение очень хорошее, врачи молодцы. И медикаменты, и обслуживание — все очень хорошо, — ответил Васин.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, на территорию Сокольского района из других регионов РФ прибыло 25 человек. 9 мая Юрий праздновал свой день рождения. Подозрения о том, что на юбилей к нему приезжали гости из других регионов, он опроверг. Да и времени прошло уже прилично.

ИСТОЧНИК KP.RU