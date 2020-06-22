2020-06-22T08:24:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Главу Сокольского района госпитализировали с коронавирусом

Юрий Васин подхватил Covid-19
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
sokol-adm.rusokol-adm.ru
Изменить размер текста:

21 июня Губернатор Вологодчины сообщил, что глава Сокольского района Юрий Васин госпитализирован в моногоспиталь Череповца с коронавирусом. Олег Кувшинников позвонил коллеге и справился о здоровье чиновника. — Отношение очень хорошее, врачи молодцы. И медикаменты, и обслуживание — все очень хорошо, — ответил Васин.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, на территорию Сокольского района из других регионов РФ прибыло 25 человек. 9 мая Юрий праздновал свой день рождения. Подозрения о том, что на юбилей к нему приезжали гости из других регионов, он опроверг. Да и времени прошло уже прилично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце дети сняли видео, как они выбрасывают котенка из окна
В Лукьяново 7-месячная девочка погибла от солнечных ожогов
Неизвестные подожгли Белозерский рыбо-консервный комплекс
В Междуреченском районе пропал мужчина с протезом глаза
В Череповце загорелась серверная Сбербанка
В Вытегре взорвался КамАЗ, горящее топливо попало на водителя
Череповчанам перепрошьют банковские карты
В Череповце иномарка влетела в трактор так, что у него оторвало колесо
700 читателей посетили библиотеки Вологды за сутки
Главу Сокольского района госпитализировали с коронавирусом
20 вологжан заболели коронавирусом за минувшие сутки
Вологжан поздравили с Днем медицинского работника
В Вологде на Ленинградской из окна выпал 1,5-годовалый малыш
Два столкнувшихся грузовика перекрыли трассу под Вологдой
В Вологде снесут металлические гаражи
В Парке Мира Вологды нашли труп
Детей на мопеде сбили в Соколе
27 вологжан заболели covid-19 за сутки
В Вологодскую область пришел смертоносный погодный фронт
На Рыбинском водохранилище рыбак запутался в сетях и погиб
Двух работников вологодских церквей обманули мошенники
В Череповце пьяный угонщик затеял погоню с ДПС
На предприятии в Вологде погиб управляющий станком