20 вологжан заболели коронавирусом за минувшие сутки

21 Июнь 2020 2020-06-21T19:27:36+03:00

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В Вологодской области за 21 июня 20 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Оперштаб правительства Вологодской области сообщил, что 11 человек выявлено в Череповце, четыре в Грязовецком, один - в Вологде, по одному в Кирилловском, Вожегодском, Тотемском, Шекснинском районах.

На данный момент в моногоспиталях 150 человек. За минувшие сутки с больничного выписан 31 вологжанин. Всего из 1428 заболевших выздоровело 997.

В первой половине недели прирост в сутки пациентов с коронавирусом в Вологодской области составлял 15-18 человек, то во второй половине ситуация поменялась не в лучшую сторону, суточный рост более 20 человек. Губернатор попросил вологжан соблюдать меры безопасности, ведь от этого зависит здоровье наших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU