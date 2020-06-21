Вологжан поздравили с Днем медицинского работника

21 Июнь 2020 2020-06-21T19:01:42+03:00

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Вологжане 21 июня отмечают День медицинского работника. С профессиональным праздником медиков поздравили и чиновники. Мэр Вологды написал на своей страничке в соцсети, что в период пандемии каждый четко прочувствовал всю значимость работы врачей. Они приняли на себя главный удар и работают в сложных условиях, рискуя здоровьем. "Вы побеждаете болезнь, порой совершая чудо, и дарите людям надежду. Спасибо за ежедневный самоотверженный труд, профессионализм, готовность прийти на помощь и победить болезнь вопреки всему. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, новых достижений в профессии и уверенности в завтрашнем дне!", - написал Сергей Воропанов.

Губернатор Вологодчины поблагодарил медиков за работу, высокий профессионализм, терпение и сострадание, за душевное тепло. Глава Вологодского района заявил, что "профессия медицинского работника по-настоящему гуманная и героическая, а спасать жизни, возвращать здоровье, трудоспособность и радость - настоящий подвиг".

ИСТОЧНИК KP.RU