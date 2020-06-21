В Вологде на Ленинградской из окна выпал 1,5-годовалый малыш
Отец отправился в магазин, а мать вышла на кухню
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В областной столице выпал из окна третьего этажа 1,5-годовалый малыш. Рядом с окном стоял стул. ЧП произошло в одном из домов на улице Ленинградской.
Отец ребенка вышел в магазин, а мать ушла на кухню, оставив малыша без присмотра. Антимоскитная сетка не выдержала веса ребёнка. Его госпитализировали в городскую больницу - в реанимацию. Состояние стабильное. Правоохранители ведут расследование.
Напомним, совсем недавно в Череповце выпали из окон двое дошколят.
ИСТОЧНИК KP.RU