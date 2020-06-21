Два столкнувшихся грузовика перекрыли трассу под Вологдой
Серьезно пострадал один из водителей
-Фото: Областной УГИБДД
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Около полудня 20 июня на 422 км автодороги «Москва-Архангельск» произошло ДТП с участием двух грузовиков. 41-летний водитель Скании с полуприцепом, не справившись с управлением, выехал на встречку, где врезался в Рено с полуприцепом.
57-летний водитель Рено госпитализирован с ушибами головы, черепно-мозговой травмой, переломом правого голеностопного сустава, закрытым переломом правой голени, переломом правой стопы.
Движение на месте ЧП было затруднено,
ИСТОЧНИК KP.RU