Два столкнувшихся грузовика перекрыли трассу под Вологдой

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:24:04+03:00

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Около полудня 20 июня на 422 км автодороги «Москва-Архангельск» произошло ДТП с участием двух грузовиков. 41-летний водитель Скании с полуприцепом, не справившись с управлением, выехал на встречку, где врезался в Рено с полуприцепом.

57-летний водитель Рено госпитализирован с ушибами головы, черепно-мозговой травмой, переломом правого голеностопного сустава, закрытым переломом правой голени, переломом правой стопы.

Движение на месте ЧП было затруднено,

ИСТОЧНИК KP.RU