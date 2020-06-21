2020-06-21T05:24:04+03:00
Происшествия

Два столкнувшихся грузовика перекрыли трассу под Вологдой

Серьезно пострадал один из водителей
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

Около полудня 20 июня на 422 км автодороги «Москва-Архангельск» произошло ДТП с участием двух грузовиков. 41-летний водитель Скании с полуприцепом, не справившись с управлением, выехал на встречку, где врезался в Рено с полуприцепом.

57-летний водитель Рено госпитализирован с ушибами головы, черепно-мозговой травмой, переломом правого голеностопного сустава, закрытым переломом правой голени, переломом правой стопы.

Движение на месте ЧП было затруднено,

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24