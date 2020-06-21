В Вологде снесут металлические гаражи
Которые были незаконно установлены
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В областной столице продолжается снос незаконно установленных гаражей. До 1 сентября планируется демонтировать все. В последние дни были снесены боксы на улице Горького у детсада.
Городская администрация сообщила, что с начала 2020 года уничтожено порядка двухсот металлических конструкций. Ранее на них развесили информационные объявления, а собственников неоднократно предупреждали. Незаконные постройки мешали проводить благоустройство.
ИСТОЧНИК KP.RU