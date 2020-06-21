2020-06-21T05:18:36+03:00
Общество

В Вологде снесут металлические гаражи

Которые были незаконно установлены
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице продолжается снос незаконно установленных гаражей. До 1 сентября планируется демонтировать все. В последние дни были снесены боксы на улице Горького у детсада.

Городская администрация сообщила, что с начала 2020 года уничтожено порядка двухсот металлических конструкций. Ранее на них развесили информационные объявления, а собственников неоднократно предупреждали. Незаконные постройки мешали проводить благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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