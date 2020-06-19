В Парке Мира Вологды нашли труп

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:00:54+03:00

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В Вологде утонувшего нашли 19 июня в Парке Мира, он пролежал в воде несколько дней. Личность не установлена, признаков насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза.

Погибший 35–40 лет, примерно 170 см и среднего телосложения. Короткие темные волосы. Одет только в темные плавки. Вероятно, один из отдыхающих. Следователи осматривают берег, пытаясь найти вещи или документы погибшего.

Имеющих информацию о пропавшем просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU