В Парке Мира Вологды нашли труп
Тело нашли в реке
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В Вологде утонувшего нашли 19 июня в Парке Мира, он пролежал в воде несколько дней. Личность не установлена, признаков насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза.
Погибший 35–40 лет, примерно 170 см и среднего телосложения. Короткие темные волосы. Одет только в темные плавки. Вероятно, один из отдыхающих. Следователи осматривают берег, пытаясь найти вещи или документы погибшего.
Имеющих информацию о пропавшем просят обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU