Детей на мопеде сбили в Соколе
ЧП произошло в микрорайоне Солдек
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18 июня вечером в Соколе произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В 19:30 на перекрестке улиц Вологодская и Луковецкая мопед с детьми снесла иномарка. Водитель Рено Сценик не предоставил преимущество скутеру, выезжая с второстепенной дороги.
От столкновения 16-летний водитель и 17-летний пассажир двухколесного транспортного средства получили травмы. Они были без мотошлемов и водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU