Детей на мопеде сбили в Соколе

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:54:10+03:00

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18 июня вечером в Соколе произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В 19:30 на перекрестке улиц Вологодская и Луковецкая мопед с детьми снесла иномарка. Водитель Рено Сценик не предоставил преимущество скутеру, выезжая с второстепенной дороги.

От столкновения 16-летний водитель и 17-летний пассажир двухколесного транспортного средства получили травмы. Они были без мотошлемов и водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU