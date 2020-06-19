27 вологжан заболели covid-19 за сутки

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:47:08+03:00

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В Вологодской области за минувшие сутки зафиксировали 27 новых заболевших коронавирусом. Это на три человека больше, чем днем ранее. Шестеро человек в Вологде, 4 - в Череповце, 7 - в Грязовецком районе, 5 - в Вытегорском, 2 - в Нюксенском, по одному - в Шекснинском, Великоустюгском и Тотемском. Выздоровело 67 пациентов за сутки, всего 930.

В областной столице заразились за все время 529 человек. 16 человек погибли. 206 тыс. лабораторных исследований на выявление инфекции проведено.

ИСТОЧНИК KP.RU