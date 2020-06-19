В Вологодскую область пришел смертоносный погодный фронт

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:27:48+03:00

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На Вологодчину вторгся фронт, который принес дожди и грозы. Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой, повысится и влажность.

Грозы могут принести беду. В пригороде Петербурга, откуда на Вологодчину отправился погодный фронт, вчера о удара молнии погиб мальчик. МЧС рекомендует не находиться возле воды или на открытом пространстве во время непогоды.

Порывы ветра, которые могут достигать 18 м/с, может вызвать обрыв электропроводов, падение деревьев.

Вкупе с высокой температурой воздуха — ночью +13...+15, днем + 25...+27 - жара может вызвать ухудшение здоровья метеозависимых людей.

Прохладней будет только в выходные. Днем столбик термометра не поднимется выше 20.

ИСТОЧНИК KP.RU