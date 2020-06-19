На Рыбинском водохранилище рыбак запутался в сетях и погиб

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:07:07+03:00

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На Рыбинском водохранилище в рыбацких сетях нашли утонувшего рыбака. Инцидент произошел 18 июня неподалеку от Мяксы. Была вызвана следственно-оперативная группа.

Труп был извлечен из воды и доставлен на берег. Это оказался 39-летний рыбак, которого искали родные и полиция.

На берегу были обнаружены вещи, самого мужчины обнаружить не удавалось, водолазы прочесывали дно, спасатели - берег. Когда вытащили установленные сети, нашли там труп. Он утонул недалеко от берега.

- Он запутался в рыболовных сетях. Видимо, ходил на рыбалку, ставил сети. Может быть, стало плохо, или он поскользнулся, — рассказал о ЧП директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU