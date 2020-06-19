2020-06-19T11:07:07+03:00
Происшествия

На Рыбинском водохранилище рыбак запутался в сетях и погиб

Его вытащили вместе с сетью
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Рыбинском водохранилище в рыбацких сетях нашли утонувшего рыбака. Инцидент произошел 18 июня неподалеку от Мяксы. Была вызвана следственно-оперативная группа.

Труп был извлечен из воды и доставлен на берег. Это оказался 39-летний рыбак, которого искали родные и полиция.

На берегу были обнаружены вещи, самого мужчины обнаружить не удавалось, водолазы прочесывали дно, спасатели - берег. Когда вытащили установленные сети, нашли там труп. Он утонул недалеко от берега.

- Он запутался в рыболовных сетях. Видимо, ходил на рыбалку, ставил сети. Может быть, стало плохо, или он поскользнулся, — рассказал о ЧП директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодскую область пришел смертоносный погодный фронт
На Рыбинском водохранилище рыбак запутался в сетях и погиб
Двух работников вологодских церквей обманули мошенники
В Череповце пьяный угонщик затеял погоню с ДПС
На предприятии в Вологде погиб управляющий станком
В Череповце из окна выпала 44-летняя женщина
Вологодский губернатор сообщил о том, что у него целых три преемника
Бывшего главу администрации Сокола осудили за гибель 8-летнего мальчика
Выявлен еще один очаг заболевания коронавирусом среди вахтовиков в Вологодской области
Сгоревшая дорогая иномарка принадлежала политтехнологу, занимавшемуся выборами
В Вологде отловили лося, прыгнувшего на капот автомобиля на улице Петина
Под Великим Устюгом на трассе погиб еще один водитель
25-летний вологжанин зверски избил 16-летнюю знакомую и сбежал
В Вологде сгорела дорогостоящая иномарка на улице Ленинградской
На Вологодчине более 93 миллионов рублей потратят на средства защиты и дезсредства при голосовании по поправкам в Конституцию
В Вологодской области новая волна снятия ограничений начнется 18 июня
В Вологде лось кидался на машины
Судьба московской свалки на станции Шиес решается сегодня в Вологде
Николай Гоголь оправился после ДТП в Череповце
В Череповце начали применять "очистку" крови у ковидных больных
Две пассажирки пострадали в Череповце в ДТП с автобусом
Вологжане получили около 750 тысяч писем и посылок по SMS
В Вологодской области заболело еще 18 человек
В Белозерской районе разбился 16-летний мотоциклист
Водитель из Питера на череповецкой заправке обронила пакет с наркотками