На Рыбинском водохранилище рыбак запутался в сетях и погиб
На Рыбинском водохранилище в рыбацких сетях нашли утонувшего рыбака. Инцидент произошел 18 июня неподалеку от Мяксы. Была вызвана следственно-оперативная группа.
Труп был извлечен из воды и доставлен на берег. Это оказался 39-летний рыбак, которого искали родные и полиция.
На берегу были обнаружены вещи, самого мужчины обнаружить не удавалось, водолазы прочесывали дно, спасатели - берег. Когда вытащили установленные сети, нашли там труп. Он утонул недалеко от берега.
- Он запутался в рыболовных сетях. Видимо, ходил на рыбалку, ставил сети. Может быть, стало плохо, или он поскользнулся, — рассказал о ЧП директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.
ИСТОЧНИК KP.RU