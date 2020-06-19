Двух работников вологодских церквей обманули мошенники

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:34:17+03:00

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В Вологде двух церковных работников обманул дистанционный мошенник. Он попросил средства на оплату ритуальных услуг для якобы погибшей прихожанки.

Неизвестный позвонил в церковь и рассказал, что погибшая мать была постоянной прихожанкой, а денег на погребение не хватает. Тогда работник церкви не задумываясь перевел на карту мошенника 7 тысяч рублей. Потом злоумышленник отвечать на звонки перестал. Похожее преступление провернул и в другой церкви областной столицы. Мошеннику перевели еще 8 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, деньги обналичили во Владимирской области. Оттуда поступали и звонки. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выехали в командировку - им удалось задержать 40-летнего мужчину, который признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет лишения. На данный момент он арестован и находится в изоляторе в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU