2020-06-19T09:36:49+03:00
Происшествия

В Череповце пьяный угонщик затеял погоню с ДПС

ЧП произошло в 4 утра 17 июня на улице Парковой
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце засняли погоню за иномаркой.Мужчина на Ниссан Фуга пытался оторваться от преследования и грубо нарушил несколько правил дорожного движения, полностью игнорируя требования полицейских об остановке. В итоге нетрезвый водитель врезался в ограждение

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В Череповце полицейские задержали пьяного водителя без прав. За ним пришлось организовать погоню. ДТП произошло 17 июня около 4 утра на улице Парковой. Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Ниссан Фуга, медленно ехавший по дороге. При попытке правоохранителями остановить подозрительную машину, водитель попытался скрыться во дворах.

Во время погони череповчанин неоднократно грубо нарушил ПДД. В конце концов он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, после чего автомобиль закрутило. Нарушителя задержали. Он оказался нетрезвым и без прав, кроме того, машина была угнана.

На 28-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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