На предприятии в Вологде погиб управляющий станком
Его ударило током после манипуляций в распределительном шкафу
Изменить размер текста:
На одном из предприятий в Вологде погиб работник. Его ударило током на рабочем месте 11 июня. Сейчас следователи проводят проверку.
По данным СУ СК, 38-летний управлявший станком по какой-то причине вмешался в работу распределительного шкафа, несмотря на то, что у мужчины был установлен отдельный выключатель - в его обязанности работа с электричеством не входила.
На данный момент правоохранителями перепроверяется информация и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU