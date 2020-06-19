На предприятии в Вологде погиб управляющий станком

19 Июнь 2020 2020-06-19T00:49:04+03:00

Его ударило током после манипуляций в распределительном шкафу

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На одном из предприятий в Вологде погиб работник. Его ударило током на рабочем месте 11 июня. Сейчас следователи проводят проверку.

По данным СУ СК, 38-летний управлявший станком по какой-то причине вмешался в работу распределительного шкафа, несмотря на то, что у мужчины был установлен отдельный выключатель - в его обязанности работа с электричеством не входила.

На данный момент правоохранителями перепроверяется информация и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU